Enrico Letta: "Possiamo ripartire, nel 2014 la ripresa è a portata di mano"

15:27 - "Nel 2014 la ripresa è a portata di mano, ci sono segnali che possono consentirci di invertire la tendenza". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, in visita al Coni. "I dati ancora non si vedono, ma sulla fiducia possiamo ripartire", ha aggiunto. Intanto gli emendamenti Pd-Pdl alla legge di Stabilità, per aumentare la no tax area esentando dall'Irpef i redditi inferiori a 12mila euro, sono stati giudicati inammissibili.

Letta ha ammeso che i segnali di ripresa ancora "non si toccano con mano perché purtroppo l'onda lunga della crisi porta ancora oggi a vedere i dati della disoccupazione - che è cresciuta - e i dati delle attività economiche che chiudono". Il premier, però, è convinto che l'anno prossimo potrà essere invertita la tendenza, facendo sì "che la fiducia riprenda, anche per la domanda interna".



"Forza Paese è diffusione della pratica sportiva" - "Il governo presenterà nella legge di Stabilità un emendamento con norme fondamentali che riescano a risolvere definitivamente il problema dell'impiantistica sportiva. Un tema complessivamente deficitario", ha detto poi Letta intervenendo al Coni. "Faccio appello al Parlamento - ha aggiunto- affinché nella legge di Stabilità dal primo gennaio venga varato un quadro normativo che consenta investimenti per essere più competitivi nel futuro. La forza del nostro Paese è la diffusione della pratica sportiva".



"Nocerina? Fatti gravissimi, tolleranza zero" - Il presidente del Consiglio ha parlato anche del derby farsa tra Nocerina e Salernitana: "Abbiamo assistito a fatti gravissimi, nei confronti dei quali serve la tolleranza zero, perché sono episodi che hanno un effetto drammatico nei confronti dei valori che lo sport trasmette". "I nostri figli - ha proseguito - sanno chi è l'allenatore di una squadra di calcio e non chi è il premier, per questo è fondamentale essere durissimi nei confronti di questi episodi e impegnarsi nel trasmettere valori positivi".



"Olimpiadi 2024 alla portata dell'Italia" - Letta ha infine assicurato il sostegno del governo al Coni nella candidatura dell'Italia per le Olimpiadi del 2024. "Le Olimpiadi da portare in Italia - ha sottolineato - credo che sia un obiettivo alla nostra portata ed è una partita che dobbiamo giocare. Sono impegnato in prima persona".