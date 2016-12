Dal 1994 ai partiti 2,3 miliardi di euro

12:39 - Dal 1994 al 2012, i partiti ci sono costati ben 2,3 miliardi di euro. Una seconda Repubblica parecchia dispendiosa, dunque, nonostante il referendum del 1993 che sancì l'abolizione del finanziamento pubblico ai movimenti politici. Dall'anno successivo, però, furono introdotti i rimborsi elettorali. Partito per partito, ecco gli incassi delle principali liste che si sono presentate alle elezioni secondo quanto reso noto dai Radicali italiani.

- Area Popolo della Libertà: 916.536.489,85

forza italia 362.183.601,27

il popolo della libertà 230.414.778,58

casa delle libertà 114.620.307,86

polo per le libertà 13.319.218,56

polo delle libertà 4.522.181,96

polo buon governo 4.070.175,31

forza italia il polo popolare 2.852.681,91

polo per le libertà Veneto (Pasqualetto Lucio) 36.041,54

polo libertà 91.238,84

alleanza nazionale 175.156.397,78

FI – lg nord (Aosta) 152.554,04

FI – alleanza nazionale 81.794,05

patto segni – alleanza nazionale 9.007.733,37

alleanza nazionale – i liberali 27.784,78



- Area Lega Nord: 120.260.237,37

lega nord 91.418.277,04

lega nord per l’indipendenza della padania 3.923.770,54

lega nord padania 23.470.732,44

lega nord liga veneta padania 1.028.022,55

lega nord Liguria padania 140.533,70

lega nord trentino 23.660,61

lega nord Emilia-Romagna padania 255.240,49



- Area UDC: 121.396.272,24

UDC 80.878.816,50

unione di centro 19.768.168,38

centro cristiano democratico 2.423.105,08

forza italia – CCD 143.195,30

CCD cristiano democratici 3.881.586,13

CCD con Casini 2.054.504,71

cristiani democratici uniti – PPE 4.164.678,45

UDC – UDEUR 127.988,65

centro cristiano-democratico cristiani democratici uniti 7.954.229,04



- Area Partito Democratico: 759.599.659,64

partito democratico della sinistra 19.418.155,89

democratici di sinistra 133.872.431,92

partito democratico 194.250.688,50

svp-l’ulivo 1.390.540,68

i democratici 8.881.405,88

uniti nell’ulivo 121.430.928,92 l’ulivo 187.140.461,53

i democratici – in europa con Prodi 169.349,97

l’ulivo – alleanza per il governo (Tedesco Alberto) 23.009,70

i democratici – rinnovamento 633.382,77

l’unione 3.563.282,82

insieme con l’unione 7.812.146,80

l’unione svp 1.475.571,62

l’ulivo – partito sardo d’azione 340.930,98

centrosinistra alleanza di governo – l’ulivo (Casotto Sergio) 32.475,78

la margherita democrazia è libertà con Rutelli 36.927.319,08

dl. la margherita 41.247.420,97

lista civica della margherita 59.467,92

la margherita per la Sicilia 930.687,91

i democratici con Rutelli per Badaloni 467.993,45



- Area Italia dei Valori: 53.305.757,75

lista Di Pietro 1.277.836,92

lista Di Pietro (coll. 2 Molise) 152.333,77

Di Pietro italia dei valori 12.006.008,69

Italia dei valori lista Di Pietro – lista consumatori 555.423,44

italia dei valori – lista Di Pietro 39.314.154,93