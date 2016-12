Condanna Mediaset, Silvio Berlusconi chiede l'affido ai servizi sociali

14:06 - Silvio Berlusconi, attraverso i suoi legali, ha chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena definitiva del processo Mediaset. L'istanza è stata depositata presso la procura di Milano. La condanna inflitta al leader Pdl è di quattro anni di reclusione, tre dei quali coperti da indulto.

I legali dell'ex premier hanno fatto pervenire in mattinata la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali all'ufficio esecuzione della Procura di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia Gatto. Istanza che è stata poi già trasmessa al Tribunale di Sorveglianza.



Berlusconi, lo scorso primo agosto, è stato condannato a 4 anni di reclusione dalla Cassazione nel processo sui diritti tv Mediaset per l'accusa di frode fiscale. Tre dei quattro anni di pena sono coperti dall'indulto e quindi per l'ex premier resta da scontare un anno, per il quale ha chiesto l'affidamento in prova.



Udienza entro la primavera 2014 - Ora il fascicolo sarà istruito dal Tribunale di Sorveglianza che seguirà tutti i passaggi fino all'udienza per decidere sulla richiesta di affidamento in prova e sulla proposta da parte dell'ex premier di quale servizio sociale svolgere. Udienza che dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi e forse non prima della prossima primavera.