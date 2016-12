Al Senato il ddl per amnistia e indulto

01:17 - La Commissione Giustizia del Senato ha deciso di calendarizzare per martedì 15 ottobre l'esame dei disegni di legge sull'amnistia e l'indulto presentati dai senatori Compagna (Gal) e Manconi (Pd). Approvato inoltre in via definitiva il disegno di legge per la messa alla prova, che contiene anche la delega al governo sulle depenalizzazioni. Nell'ambito di questo Ddl approvato l'emendamento M5s che cancella il reato di immigrazione clandestina.

Cancellieri: "Presto norme di depenalizzazione" - "Sulle riforme strutturali" contro il sovraffollamento delle carceri, "siamo già in pista e presto potremo varare norme significative di depenalizzazione di alcuni reati e interventi nel campo della giustizia che renderanno molto diversa l'ossatura del mondo delle carceri". Lo aveva detto in serata il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, che più in generale sulla giustizia ha anche annunciato misure "che vanno a toccare la lunghezza dei processi. Senza riforme strutturali, amnistia e indulto non bastano".