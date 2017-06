2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 1 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 2 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 3 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 4 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 5 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 6 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 7 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 8 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 9 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 10 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori 11 di 11 Ansa Ansa 2 Giugno, lo spettacolo impareggiabile delle Frecce Tricolori leggi dopo slideshow ingrandisci

"I valori che ci hanno unito il 2 giugno del 1946 - sottolinea - continuano a guidarci per realizzare lo stesso desiderio dei nostri padri: dare alle future generazioni un'Italia in pace, prospera e solidale, in grado di assolvere a un ruolo autorevole e propulsivo all'interno di quella comunità internazionale che abbiamo contribuito a edificare. Le difficoltà che stiamo affrontando, le minacce alla nostra sicurezza e al nostro benessere vanno sostenute con la limpida coscienza dei risultati raggiunti".



In questo percorso, scrive ancora Mattarella, "ci accompagna la consapevolezza che in un mondo sempre più interdipendente, non potrà esservi vera sicurezza se permarranno focolai di crisi e conflitti; non potrà esservi vero benessere se una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella miseria". "Le Forze Armate con convinzione e pieno coinvolgimento - sottolinea - assolvono a questo dovere e hanno contribuito, in questi ultimi decenni, a conseguire risultati straordinari. La loro professionalità, la loro abnegazione, il modo costruttivo ed umano con cui hanno saputo interpretare i compiti quotidianamente svolti in Patria ed in tante regioni del mondo, non privi di rischi, sono alla base della stima e dell'affetto dai quali sono circondate".





"Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, di ogni ordine e grado ed in modo speciale a quanti in questo giorno di festa sono impegnati nei teatri operativi - conclude il capo dello Stato -, giunga la gratitudine del popolo italiano e mia personale. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!".