"Ho il diritto di non conoscere Jim Morrison": Gasparri risponde ai troll

"Io rivendico il diritto di non sapere chi siano Jim Morrison e chi siano i Doors. Faccio il politico, è più importante che sappia chi sono Giolitti o Benedetto Croce". Il senatore Maurizio Gasparri non ci sta ad essere preso in giro per la "trollata" di cui è stato vittima su Twitter (ha scambiato il frontman dei Doors per un pregiudicato slavo) e affida la sua colorita replica a un'intervista in radio: "Ho guardato bene dei profili campione di alcuni che difendono questo Jim Morrison e sono un branco di drogati".