Virginia Raggi in pigiama pulisce la casa

Da poco più di un mese è al Campidoglio, dove è salita con la promessa di mettere ordine e pulizia a Roma. Detto fatto, Virginia Raggi parte dal suo appartamento sbattendo tappeti e sistemando casa. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato il sindaco della capitale in pigiamone a quadrettoni e ciabatte...

Perfetta e senza un capello fuori posto per gli appuntamenti di lavoro, struccata e sportiva in casa con il figlio Matteo. Capelli raccolti, maglio bluette con un disegno Disney, pantaloni larghi e morbidi a quadrettoni sulle tonalità del blu e ciabattone di gomma rosa.



La Raggi sbatte il tappeto da gioco della cameretta del figlio, poi si siede al tavolino sul balcone per stiracchiarsi e fare colazione prima di affrontare una giornata impegnativa.