Un weekend per tre nozze vip: Stella, Carrisi e Montano

IL SI' IN GRANDE STILE DI CRISTEL CARRISI La terzogenita di Al bano e Romina Power ha sposato a Lecce Davor Luksic, imprenditore croato. Da favola le nozze di Cristel arrivata in Apecar bianco. Spalle scoperte e un lungo strascico bianco per la figlia di Al Bano in mezzo a una folla di invitati (c'erano anche Mara Venier, Mario Biondi, i Ricchi e Poveri) e curiosi. Dopo il sì tutti nella Masseria nelle campagne di Cellino San Marco a festeggiare.



NOZZE ROMANTICHE E POCHI PAPARAZZI PER MARTINA STELLA E ANDREA MANFREDONIA

Lungo abito bianco con strascico, capelli raccolti a atmosfera da sogno per il matrimonio di Martina Stella con Andrea Manfredonia. Cerimonia blindatissima a Sutri nel Viterbese, all'ora del crepuscolo per l'attrice e il procuratore calcistico che hanno ospitato amici e parenti nella tenuta di Fontevivola di proprietà dei Manfredonia. "Una cosa è immaginare il proprio matrimonio, un'altra è viverlo. E io non riesco a trovare le parole per descrivere le emozioni che ho provato - ha detto lei in esclusiva a "Chi", in edicola mercoledì 7 settembre -. E' stato il giorno più bello della mia vita insieme con quello della nascita di mia figlia Ginevra. Anche se Andrea e io stiamo insieme da tempo - ha proseguito -, con il matrimonio cambia tutto perché inizia un percorso, un viaggio bellissimo e allo stesso tempo difficile, cosa di cui siamo ben consapevoli, nell'amore, nella famiglia e anche nella spiritualità".



ALDO MONTANO, FUGA IN RUSSIA PER SPOSARE LA SUA OLGA (GIA' INCINTA?)

Secondo quanto riporta “Il Tirreno”, Aldo Montano sabato avrebbe detto sì a Olga Plachina in Russia. Una cerimonia tenuta top secret anche agli amici più cari dello schermidore, ma confermata dagli ambienti vicinissimi all'atleta. Nessuna foto e nessun post ufficiale della coppia a confermare il matrimonio. Secondo indiscrezioni la Plachina sarebbe in dolce attesa.