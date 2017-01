Tenero incontro tra Belen e Stefano De Martino in montagna

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola mercoledì 4 gennaio le immagini che Tgcom24 presenta in anteprima esclusiva di Belen e Stefano De Martino ancora insieme a Verbier, in Svizzera, dove la showgirl stava trascorrendo le vacanze in compagnia della famiglia. Doveva essere un semplice incontro tra due ex coniugi, per affidare il figlio Santiago al padre per la seconda parte delle feste, ma si è trasformato in un momento di grande tenerezza...