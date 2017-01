Stefano De Martino: "Con Belen non c'è più niente da fare"

Belen lo definisce "il mio ex marito" e aggiunge: "Mi fa molto strano dirlo", lui, Stefano De Martino risponde a tono e conferma: "Con Belen non c'è possibilità di recupero. Da noi in Campania si dice "Nun se po' apparà". E così il ballerino e la showgirl argentina mettono definitamente la parola fine ad una love story, che per molti sembrava non dover finire mai.

Più schivo e riservato di quanto non sia mai stata Belen, Stefano De Martino dice finalmente la sua in un'intervista a Settimanale Nuovo: "Mi state chiedendo se sono single? Sì lo sono", dice il ballerino. Pochi giorni fa anche la bella showgirl argentina, sua ex moglie, lo aveva ribadito: "E' la prima volta che sono single. Mi sto adattando", aggiungendo: "Io non sono molto corteggiata... Faccio un po' paura. Forse perché sono una donna indipendente, ho un figlio e sono stata sposata". Anche De Martino è tornato sulla piazza, single, giovane e con un fisico bestiale, ma a lui, per il momento, sembra interessare solo il lavoro: "Mi devo allenare, ho le prove di Amici". Per le donne non sembra avere molto tempo, anche se c'è chi gli ha già affibbiato un flirt con la bella Katy Saunder. Stefano smentisce : "Ero a cena con due miei amici, un uomo e una donna. Il fotografo ovviamente ha preferito tagliare lui e tenere lei". Il tempo libero che ha lo dedica al suo Santi, di cui condivide teneri scatti sui social. Per il resto per lui al momento esiste solo la danza. "Senza non potrei vivere".