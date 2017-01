Stefano De Martino a Roma con una nuova ragazza

Stefano De Martino torna a sorridere, grazie a una nuova donna al suo fianco. A quasi un anno dalla separazione da Belen Rodriguez, in esclusiva sulla copertina di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola mercoledì 30 novembre e in anteprima su Tgcom24, le prime immagini del ballerino in compagnia di una nuova e misteriosa ragazza.