Stan Wawrinka e altri 24 atleti nudi per il magazine americano ESPN

"Il mio corpo è tutto per il tennis, ma non mi alleno per andare in spiaggia", racconta Wawrinka, tennista svizzero, vincitore dell'ultimo Roland Garros, fra i 24 atleti che hanno posato senza veli per l'attesissimo appuntamento annuale del magazine, un vero e proprio must per gli appassionati di sport e costume, come il calendario di Sports Illustrated.



E così ecco la calciatrice statunitense Ali Krieger, nuda con il piede sul pallone d'oro, la Skater Brasiliana Leticia Bufoni, vincitrice per cinque volte agli XGames compresi due ori e la wakeboarder Dallas Friday, così come mamma le ha fatte, con i loro strumenti del mestiere a coprire le parti intime. E' la celebrazione del corpo umano e delle sue forme toniche e muscolose, ma anche delle sue curve sensuali e sexy, veri capolavori della natura.