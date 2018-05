Royal family, Meghan Markle è già in dolce attesa?

Sono passati appena dieci giorni dal royal wedding e i rumors sulla neo coppia reale sono già cominciati. O forse non sono mai finiti. I fan si chiedono: la duchessa del Sussex sarà già in dolce attesa? A Mattino 5 sono stati sviscerati tutti gli indizi che farebbero pensare a una gravidanza appena iniziata. Sospette le pieghe dell'abito da sposa sul ventre di Meghan Markle il giorno delle nozze, ma anche le forme morbide e la linea comoda del tubino in chiffon rosa indossato dalla duchessa per il compleanno del suocero, il principe Carlo. Entrambi gli abiti lasciavano intravedere una rotondità sospetta. Ma a destare più curiosità è la scelta dei neo sposi di rimandare la luna di miele in Africa per non precisati impegni. Staremo a vedere...