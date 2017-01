Rossella e Jeremias, ecco la nuova coppia del clan Rodriguez

Nel giorno di S.Valentino via Instagram è arrivata la conferma: tra Rossella Intellicato e Jeremias Rodriguez (fratellino finora semisconosciuto di Belen e Cecilia) è scoppiata la passione. Mani intrecciate e labbra a contatto a Sanremo per la nuova coppia del clan Rodriguez. E l'ex tronista ha fatto in suo ingresso 'in famiglia' in grande stile, trascinandosi dietro un codazzo di polemiche e scandali.

Rossella, che si era fatta conoscere nella Casa del Grande Fratello, da qualche mese stava cercando l'amore a "Uomini e Donne". Qualche giorno fa, dopo una lite con Tina Cipollari, con un post su Instagram aveva fatto sapere di voler abbandonare il trono proprio a causa dei diverbi con l'opinionista.



Alcuni dei suoi corteggiatori, così come la redazione del programma, avevano cercato di capire le sue ragioni ma lei aveva deciso di non presentarsi più in puntata. La verità è saltata fuori solo adesso, con una foto in cui bacia appassionata il piccolo Rodriguez. Jeremias, dal canto suo, getta benzina sul fuoco commentando a margine del 'romantico' scatto "Business Is Business".



Come prevedibile è arrivata anche la dura reazione degli opinionisti di "Uomini e Donne". "Io la ringrazio perché, da sola, ci ha chiaramente definito che tipo di persona è! Il suo abbandono? Una grande fortuna per tutti noi" si è sfogato Gianni Sperti su Facebook. Dello stesso parere Jack Vanore, che su Instgram le ha augurato " Buon business !!!Ti auguro tanta felicità e amore ma per davvero così almeno sono sicuro di non incontrarti più a Uomini e Donne come tronista !!!"