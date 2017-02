Roberta Giarrusso è in dolce attesa

Cicogna in arrivo per Roberta Giarrusso e il compagno Riccardo Pasquale che a giugno diventeranno genitori del loro primo figlio. Ad anticipare la bella notizia è Novella 2000 anche se sul social dell'attrice siciliana non mancano gli indizi: dai selfie con ampi abiti in pose ingannevoli al tappetino colorato per neonati sotto l'albero di Natale.

Il pancione non è ancora esploso, ma Roberta in questi giorni si regala qualche piccolo peccato di gola... che siano già le voglie? Felice e sorridente su Instagram cinguetta a margine di uno scatto con la sua dolce metà: "C'è una cosa sola che supera l'amore la complicità". Per ora non un accenno alla gravidanza, ma gli auguri dei fan fioccano.



Intanto, analizzando qualche immagine postata in queste ultime settimane possiamo notare degli abiti più larghi del solito, delle pose di profilo in cui cerca di camuffare qualche accenno di rotondità e il seno leggermente lievitato.