Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, ecco la luna di miele

Luna di miele in famiglia per Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Dopo il rito civile a Montecarlo e la cerimonia religiosa e la festa sul lago Maggiore , la coppia ha preso il largo sullo yacht dei Grimaldi insieme alla famiglia. In barca tra baci e coccole anche suocera e cognati come mostrano le foto del settimanale Diva e Donna.