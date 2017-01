Piedi vip, dal tattoo allo smalto ecco i selfie

11:50 - Unghie laccate e piedi sinuosi, non esprimono un desiderio sessuale, ma accendono fantasie erotiche. Le estremità pur non essendo direttamente legate all'eros, secondo gli esperti sono organi sessuali secondari. E così ecco le vip scatenarsi in selfie ad alto tasso erotico. Sai riconoscere i loro piedi?

Caterina Balivo, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Carolina Marcialis sono solo alcune delle belle che hanno immortalato i loro piedi sexy e affascinanti, con lo smalto o senza, affaticati da ore in palestra o appena scesi dai tacchi. Difficile stabilire a prima vista a chi appartengono, ma basta concentrarsi su tatuaggi, polpacci e unghie colorate per cercare di scoprire di chi sono. Ecco una gallery a piedi nudi da cui partire per fantasticare sui corpi più famosi dello showbiz.