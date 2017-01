Pauline Ducret, "bad girl" del principato

14:00 - Dopo la pazza estate nelle acque di Mykonos, autunno a New York per la ribelle principessina Pauline Ducret. La figlia di Stephanie di Monaco, nonché cugina di Charlotte Casiraghi, si sta facendo notare non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi tratti da “bad girl”. Sui social è scatenata tra sigarette in mano e calici alzati.

La giovanissima rampolla del principato di Monaco, figlia di Stephanie e Daniel Ducret, è una giramondo. Ha studiato nelle scuole più prestigiose e tra una lezione e l'altra si diverte con le amiche (e a volte con il fidanzato Maxime Giaccardi) saltando da una parte all'altra dell'Oceano. Da New York cinguetta felice tra serate alla moda, bicchieri di vino, sigarette in mano e look trasgressivo. Appassionata di moda e provetta nuotatrice, Pauline è sexy e affascinante come la cugina Charlotte, ma per ora preferisce farsi notare per i suoi modi ribelli da bad girl.