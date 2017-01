Nina Moric, la foto con Silvia Provvedi scatena il web

"Per amore dei figli si fa qualsiasi cosa", cinguetta la Moric in occasione del compleanno di Carlos. Sepolta per una sera l'ascia di guerra con Fabrizio Corona, la modella croata condivide sul social alcuni scatti della festa organizzata in un noto locale milanese. Tutti attorno a Carlos, da una parte la Moric con il compagno Favoloso e dall'altra Corona con Silvia, sorridono davanti al'obiettivo poco prima di spegnere le candeline sulla torta.



Ma quello che non passa inosservato è lo scatto della modella croata con la Donatella. Entrambe con un look molto sexy posano abbracciate come due amiche di vecchia data anche se amiche non sono. Nina decisamente più alta di Silvia, si mostra compiaciuta e abbozza un'espressione che la dice lunga tanto che su Facebook i follower si scatenano. "Quello sguardo fiero e altezzoso, quello sguardo di una donna che sa di essere più alta, piu figa, piu ricca, più in tutto... Lo sguardo di una quarantenne che stende una ventenne 40 a 1..", commenta un fan. "Tu sei super-superfiga, ma lei trasmette tanta umiltà...", scrive un'ammiratrice. L'ex signora Corona non si pronuncia. Carlos è felice, tutto il resto non conta.