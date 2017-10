Nicole Minetti rispolvera il lato B

Cartolina da Dubai per Nicole Minetti che su Instagram posta uno scatto del suo lato B. L'ex consigliera regionale, sempre in giro per il mondo in veste di dj, controlla che le sue curve siano sempre al top. Promosse? I follower si esprimono e i commenti sono da paura.

"Just Checking", cinguetta Nicole allo specchio. Una piccola controllatina pubblica alle curve del lato B non fa mai male. E giusto per non sbagliare, la Minetti condivide lo scatto con i suoi follower in cerca di consensi. Che ovviamente non tardano ad arrivare. "Complimenti che lato B sei una tentazione meravigliosa", "Estremamente eccitante"... sono solo alcuni (tra i leggibili). Di casa a Ibiza, l'ex consigliera regionale è in trasferta a Dubai dove può permettersi di sfoggiare ancora forme provocanti e bikini minimal. E' invece di pochi giorni prima il "buongiorno" da Londra con uno zoom sul décolleté appena coperto da un pizzo bianco...