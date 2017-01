Naike Rivelli, una manina maliziosa negli slip

Negli scatti precedenti Naike è insieme a Giulia Michelini, prima su una terrazza con vista su Torino in piena notte: Tonight I found a friend. Stanotte ho trovato un'amica grazie" e poi in camerino al trucco e parrucco. Cosa le due donne stiano "girando" insieme non si sa. Ma la Rivelli sembra molto contenta e onorata di essere insieme alla Michelini: "With my hero and best Italian actress Giulia Michelini". Con la mia eroina e miglior attrice italiana... Intanto sul fronte sentimentale continua a gonfie vele al sua love story con Yari Carrisi.



Da Pechino Express, alla perdita del bambino fino al viaggio in India che i due hanno appena terminato per la coppia per ora solo cieli sereni.