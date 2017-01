Michelle Hunziker, ecografia in tv

Michelle Hunziker spiazza tutti. Dopo i rumors che la volevano incinta del quarto figlio, il terzo dal marito Tomaso Trussardi, la showgirl, fresca di compleanno, e appena tornata al timone di Striscia la notizia, fuga ogni dubbio con uno scoop in tv. Michelle si sottopone a un'ecografia per mostrare che, al momento, non è incinta.

Nessuna dolce attesa dunque per la Hunziker che, durante il servizio andato in onda nella puntata di giovedì 28 gennaio su Canale 5, si reca nello studio del suo ginecologo di fiducia e si sottopone a un esame ecografico. Tutto avviene davanti alle telecamere della trasmissione di Antonio Ricci. E con tanto di quotidiano in mano per attestare la data di esecuzione dell'ecografia addominale. Gel sulla pancia, strumenti accesi e via. Il ginecologo non ha dubbi: al momento non è incinta. Per il quarto figlio bisognerà aspettare...