Michelle Hunziker, bikini spaziale a Varigotti

Non contiene la gioia Michelle Hunziker in quel di Varigotti insieme alle sue bambine più piccole, Sole e Celeste. Con un bikini blu super hot e décolleté a prova di gravità salta sulla passerella in spiaggia e cinguetta: "Happy!!! Dopo un bagno nell'acqua fresca e salata mi sento rinascereeeeee!!! Vi abbraccio forte".