Mercedesz Henger: "Sergio Arcuri vuole un figlio da me"

Lo spazzolino da denti è già a casa del fidanzato e nell'armadio c'è uno scaffale solo per lei. "Stiamo bene insieme. Qualche volta lui guarda avanti, parla di famiglia. Vedremo. Io non faccio programmi. Ma sia chiaro, nessuno potrà rimpiazzare mio papà: mi manca", racconta Mercedesz al settimanale.



Ma Sergio piace anche a Eva Henger che approva la loro unione: "L'opinione di mia mamma è l'unica che conta per me; anche suo marito Massimiliano, che di solito non si pronuncia, mi ha detto che è molto felice per me. Per il resto è tutta la vita che imparo a fregarmene dei pregiudizi", ammette la giovane modella. Anche Manuela, la sorella di Sergio, è molto gentile con lei e, anche se non si frequentano, Mercedesz ha molto gradito il regalino che le ha fatto recapitare da Sergio al suo compleanno.



I presupposti per una vita felice insieme ci sono tutti, restiamo in attesa di vedere cicogne in volo...