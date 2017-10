Megan Gale mamma bis: eccola mentre allatta la sua bimba

“Questa foto è stata scatta esattamente una settimana fa mentre mi stavo godendo la mia prima coccola con lei – scrive la Gale – Ancora non ha ufficialmente un nome, ma ci stiamo avvicinando”. E infatti poche ore dopo ha presentato: Rosie May Dee. Qualche tempo fa aveva raccontato di aver perso un bambino nel 2016 a causa di un aborto spontaneo ed era stato un duro colpo per lei. Ora si gode la seconda maternità e alla sua bambina scrive: “Grazie per avermi scelto come tua mamma”.