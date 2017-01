Max Biaggi e Bianca Atzei, luna di miele alle Maldive

Mano nella mano sulla spiaggia di un paradisiaco atollo alle Maldive come due giovani innamorati. Max Biaggi e Bianca Atzei suggellano il loro amore con una vacanza relax, che sa tanto di luna di miele, come mostrano gli scatti esclusivi del settimanale Chi. "Ci siamo scelti", ha detto l'Atzei. "Grazie a lui posso dire: evviva l'amore".

Dopo il capodanno sulla neve, che Biaggi ha documentato condividendo alcuni scatti e frasi inequivocabili sul suo profilo Twitter: ""Amare è condividere con una persona ciò che non si ha voglia di condividere con nessun altro.", la nuova coppia è volata al caldo. Lei sfoggia un fisico da dieci e lode, lui la guarda con lo sguardo innamorato mentre gli si avvicina.



Una vacanza relax per progettare il prossimo futuro insieme. E sempre su Twitter il campione di motociclismo cinguetta felice: "Ogni persona ha diritto ad essere felice e...... quando meno te l'aspetti eccola lì a portata di mano!". Per lui la felicità adesso si chiama Bianca,