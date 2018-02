Massimiliano Allegri: "L'anello? Un regalo di Ambra", ma non la sposa

Non ci saranno nozze imminenti tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini . A svelarlo è lo stesso allenatore della Juventus che dopo aver festeggiato la vittoria della squadra bianconera con sette gol di vantaggio sul Sassuolo si lascia andare anche alle rivelazioni private. Non sbocceranno in primavera i fiori d'arancio, nonostante un dettaglio: “L'anello? E' solo un regalo di Ambra”.

Il mister bianconero incalzato in tv con le domande private taglia corto: “Non abbiamo in programma di sposarci...”. Smentita da poco la presunta gravidanza dell'attrice ed ex ragazza di Non è la Rai e smentite pure le voci di matrimonio, la coppia prosegue a gonfie vele la storia d'amore.