Mario Balotelli, primo incontro tra i suoi figli

E' avvenuto a Nizza il primo incontro tra fratelli per la gioia di papà Mario Balotelli che su Instagram ha cinguettato: "#pia&lion, #brothers, #family. Finally they are together". Accompagnata da mamma Raffaella Fico, la piccola Pia ha potuto conoscere il fratellino Lion nato il 28 settembre a Zurigo da Clelia, compagna del calciatore. Nella tenera immagine la primogenita di SuperMario dondola il neonato nella culla...