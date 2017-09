Mario Balotelli papà bis: è nato Lion

Fiocco azzurro per Mario Balotelli, che è diventato papà per la seconda volta. Il figlio Lion è nato a Zurigo mentre non ci sono notizie certe sull'identità della madre. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe Clelia, una ragazza italiana, conosciuta durante una vacanza in Sardegna e che risiede in Svizzera. Il calciatore ha già una figlia, Pia, nata nel 2012 dalla relazione con la showgirl Raffaella Fico.