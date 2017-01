Marco Bocci e Laura Chiatti prove da genitori bis, guarda le prime foto del pancino

Prove da genitori bis per Marco Bocci e Laura Chiatti. La coppia di attori fotografati dal settimanale Donna al Top passeggiano con il primogenito Enea, nel passeggino, e Laura tiene in braccio il neonato di un'amica. Per la prima volta l'attrice mostra il pancino e le forme arrotondate: è incinta di sette mesi e in arrivo c'è un altro maschietto.