Marco Bocci, il secondo bebè nascerà a maggio: "Io e Laura vogliamo una famiglia numerosa"

Tra i commenti dei follower ci sono molti auguri per il piccolo Enea, che venerdì 22 gennaio compie un anno. Che Laura abbia messo il fiocco per lui? Tutto è possibile.

I rumors sulla seconda gravidanza della bella attrice tuttavia si rincorrono ormai dall'inizio del nuovo anno. Pare che lei abbia declinato l'invito a partecipare a Sanremo e abbia interrotto tutti i progetti lavorativi in corso. Le amiche di lei lo danno per certo e su Instagram, dove infuria la polemica sui suoi errori grammaticali, l'attrice posta un fiocco azzurro e si mostra serena e sempre più "calata" nel suo ruolo di mammina affettuosa, presto bis.



Né lei né Bocci però hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma a Grazia l'attore, 37 anni, si "sbottona" un po' e tra le righe lascia intendere una conferma: "Da quando sono padre la mia vita è cambiata. Noi attori rischiamo di vivere fuori dalla realtà, i figli e le responsabilità familiari ci riportano con i piedi per terra", dice.



Al debutto come scrittore con "A Tor Bella Monaca non piove mai", in uscita il 26 gennaio Bocci si prepara quindi a vivere un anno davvero intenso, sia dal punto di vista privato sia da quello professionale. Dopo l'uscita di scena da "Squadra Antimafia" infatti l'attore ha girato una nuova fiction "Solo" e dal 5 febbraio sarà in tournée con uno spettacolo firmato da Angelo Longoni "Modigliani". Ma il suo capitolo più importante lo sta scrivendo con Laura Chiatti, nel suo ruolo di papà, presto di un secondo figlio: "Enea l'abbiamo voluto subito, sapevamo che avrebbe cementato il nostro amore. Oggi siamo più stanchi, facciamo i turni per dormire, ma non si immagina quanto siamo felice". commenta l'attore che aggiunge : "Da quando ho una famiglia ho capito che la vita è molto più bella e più ricca del mio lavoro, che pure amo moltissimo...". E se gli si chiede come si vede tra qualche anno lui risponde. "Come adesso, ma con una famiglia numerosa...". Se non è una conferma questa...