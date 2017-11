Madalina Ghenea torna single, addio a Matei Stratan

Madalina Ghenea è tornata single. Secondo quanto rivela il numero di Spy, in edicola da venerdì 3 novembre, sembra infatti che la bella attrice e modella rumena abbia già archiviato la sua storia d'amore con il milionario Matei Stratan. La coppia, lo scorso aprile, ha avuto una bambina e, fino a pochi giorni fa, appariva felice insieme. Poi il rapporto ha subìto una battuta d'arresto.

La bellezza di Madalina aveva già incantato calciatori come Marco Borriello e Prince Boateng, stilisti come Philipp Plein, star del mondo di Hollywood come Gerard Butler e Michael Fassbender. Poi, però, l'attrice aveva scelto Stratan. Chissà se questa storia d'amore avrà un lieto fine...