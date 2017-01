Luisa Ranieri mamma bis, è nata Bianca

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita Bianca. A quanto riporta "Vanity Fair" l'attrice ha partorito in gran segreto lo scorso 27 luglio in una clinica romana. Si tratta della seconda femmina per la coppia dopo Emma, avuta quattro anni fa.

Proprio verso fine luglio la Ranieri e Zingaretti erano stati pizzicati mentre cercavano un po' di refrgerio in una piscina romana. Un indizio del fatto che mancasse ormai pochissimo al parto e che non volessero allontanarsi troppo da casa.



E infatti così è stato e il 27 luglio hanno dato il benvenuto alla piccola Bianca. Una gravidanza non del tutto programmata per l'attrice, che a 41 anni aveva abbandonato l'idea di diventare di nuovo mamma perché "ero oltre con i pensieri, ma questa gravidanza è un po' anche un regalo per Emma". E anche per il Commissario Montalbano, che adesso avrà ben tre donne da coccolare tra le mura domestiche.