Luca Argentero e Cristina Marino in festa con Raz Degan

Alla serata di presentazione del documentario “L'ultimo sciamano” realizzato da Raz Degan e prodotto da Luca e finanziato da Lapo Elkann, Argentero e la Marino si scambiano effusioni e lui sorveglia la fidanzata anche quando Raz le stringe il collo per baciarla dolcemente sul capo. Qualche ora fa l'attore, sempre riservato sulla vita privata, ha postato un'immagine in bianco e nero in cui si vedono due persone nel deserto che si tengono per mano (verosimilmente Argentero e la Marino) e ha scritto: “Watussi nel deserto”. Una luna di miele bollente per la coppia?