Linda Morselli, così sexy solo per Devin Del Santo e... Valentino Rossi

Lingerie sexy, atmosfere boudoir e tanta carica erotica. Linda Morselli così non si era mai vista. Ma sono state proprio queste curve pericolose e bollenti a far sbandare Valentino Rossi. Il figlio di Lory del Santo, Devin, l'ha immortalata in versione vamp proprio quando la love story tra la modella e il campione di motociclismo stava cominciando. Ecco gli scatti inediti e in esclusiva per Tgcom24...

Così audace e "svestita" Linda non era abituata a posare, ma Devin, legato alla modella da una grande amicizia, l'ha convinta a osare un po' di più. Il risultato sono queste foto bollenti in cui la Morselli indossa i panni da femme fatale: bellissima, sexy e seducente da far girare la testa. Quella di Valentino prima fra tutte.



Da tre anni i due vanno d'amore e d'accordo e la loro love story sembra procedere a gonfie vele. Da qualche giorno i due piccioncini sono in vacanza in una località esotica e paradisiaca, di cui non hanno rivelato il nome, ma di cui Linda ha condiviso alcuni scatti su Instagram. Un break natalizio per lasciarsi alle spalle i veleni del Motomondiale e finire l'anno in bellezza. Per Vale anzi con una bellezza da mozzare il fiato, la sua Linda.