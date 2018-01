Le vacanze dei calciatori: tutti nel resort alle Maldive

Altro che baita in montagna e sci ai piedi, i calciatori hanno deciso di prendere un volo per una località calda per le loro vacanze invernali. Mare cristallino, sabbia bianca e panorama mozzafiato per rigenerarsi dopo le "fatiche" in campo. Bagni tra mare e piscina privata per Ciro e Jessica Immobile con le loro bambine. La coppia su Instagram condivide baci appassionati e abbracci in riva al mare.



Anche Marco Storari che festeggia i suoi 41 anni in spiaggia è tutto per la sua famiglia. Lo stesso vale per Leonardo Bonucci che si lascia baciare dal sole al fianco della moglie Martina e dei loro ometti.



Mauro Icardi e Wanda Nara hanno lasciato a Milano i loro bambini per una vacanza di coppia.



Claudia Nainggolan si sollazza in riva al mare mentre il marito ancora non si "vede", lo stesso vale per il compagno di squadra Daniele De Rossi che preferisce immortalare la sua Sarah Felberbaum in piscina con tanto di curve mozzafiato al sole.



Maldive anche per Riccardo Montolivo con la moglie Cristina che per una volta lascia a casa i suoi tacchi per una vacanza a piedi nudi.



Non perdere anche l'allegra compagnia di Chiellini, Marchisio e Barzagli della Juventus...