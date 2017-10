Le Donatella, Giulia posa in topless e il fidanzato si arrabbia

Lei posa in topless su Instagram , il fidanzato si arrabbia? Giulia Provvedi, la platinata gemella di Silvia, fidanzata di Fabrizio Corona, ha postato sul profilo delle sorelle Le Donatella, uno scatto in cui compare nuda con il seno tra le mani. Pierluigi Gollini, il giovane portiere dell'Atalanta, fidanzato di Giulia, le ha scritto subito via social: “Ma cosa fai?! Questo mi sembra un po' esagerato”.