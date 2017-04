Laura Torrisi, amore a tutto gas con il pilota Luca Betti

Hanno deciso di uscire allo scoperto insieme pubblicando lo scatto in bianco e nero delle loro mani unite. A margine della foto Laura ha cinguettato: "L'importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti..." Cit. #sorrideredentroefuori #lanimavola #tuseitu", con tanto di cuore, e Luca sul suo profilo ha ricambiato: "Ti aspettavo! Ma come facevi a sapere che sarei arrivata? Non lo sapevo ma mi sono detto: mi siedo e conto fino a dieci, se non arriva me ne vado. E fino a che numero sei arrivato? Duemilasettecentottantanove, ma avrei potuto continuare all'infinito..." Cit. #sorrideredentroefuori #lanimavola #tuseitu", ricambiando il cuoricino.



A tre anni dalla fine della storia con Leonardo Pieraccioni, Laura, 37 anni, è pronta a ingranare la quinta con il pilota di rally. Di un anno più grande di lei, Luca Betti è anche imprenditore, ex concorrente di Pechino Express e volto tv.