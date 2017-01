9 gennaio 2015 Laura Cremaschi a Miami: il costume è intero ma i dettagli sono alla luce del sole Curve mozzafiato in spiaggia per la regina dei pronostici calcistici scritti sul corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:11 - Sotto il sole di Miami Laura Cremaschi splende con le sue forme appena contenute nel suo costume intero. Il primo che sfoggia in questa lunga vacanza Oltreoceano. Ma lo spettacolo resta comunque meritevole: lato B scoperto e seno incontenibile balzano all'occhio proprio come quando indossa un bikini striminzito. La fidanzata di Andrea Perone vuole solo stupire... e non coprire.

In trasferta a Miami per le vacanze invernali, è Laura la regina delle spiagge con la sua provocante sensualità. Audace con i suoi costumini e in pose intriganti sta conquistando non solo i flash in Florida, ma anche numerosi fan sul social.



Sempre pronta a sfoggiare le sue curve hot con quel pizzico di malizia che non guasta, questa volta colpisce con un costume intero. A pancia coperta non rinuncia a sottolineare quelle forme che le hanno portato tanta fortuna e che le stanno regalando sempre più popolarità. Il sedere, tondo e sodo, coperto da un filo di tessuto pare disegnato con il compasso, così come il suo décolleté, che sembra possa sgusciare fuori da un momento all'altro. Il fidanzato, la segue e la osserva, lei si lascia ammirare e fotografare come una vera dea.