Lapo Elkann, oltre 30mila euro di danni per la sua Ferrari personalizzata

L'accaduto è testimoniato dal settimanale "Oggi", in edicola giovedì 19 aprile. Prima un appuntamento a pranzo con la bella gallerista Gala Kalchbrenner, in un ristorante della centralissima via Montenapoleone. Poi via sulla Ferrari, una fuoriserie personalizzata negli interni e ridipinta di "azzurro Lapo", un colore ideato per lui dalla tedesca Basf, che gli ha dedicato la tonalità.



Dopo l'impatto, l'imprenditore, ha avuto un momento di perplessità e ha allargato le braccia, rincuorando poi la sua passeggera e riuscendo anche a farla ridere.



I danni? Secondo un carrozziere specializzato in Ferrari contattato dallo stesso settimanale, il danno è ingente: "Sono 30mila euro di danni, perché solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa 2mila euro e poi il colore speciale… forse, 30mila nemmeno bastano".