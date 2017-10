la settimana delle stelle

Carrellata di vip sexy: dalle trasparenze di Anna Tatangelo, alla scollatura sul seno di Emma Marrone in pigiama, al topless di Giulia Provvedi. Scatto tenero di Mario Balotelli che immortala la figlia Pia con il fratellino appena nato, Lion, a Nizza. Incontro a Milano tra ex coppie di veline: pranzo per Caracciolo e Nargi e chiacchiere e risate per Palmas e Barolo in strada. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...