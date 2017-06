la settimana delle stelle

I nostri vip hanno già abbandonato la città per raggiungere le mete estive più gettonate: Belen è volata a Ibiza con Andrea Iannone, Ilary Blasi a Mykonos con Totti e figli mentre Antonella Clerici si è tuffata al largo di Portofino per un bagno d'amore con Vittorio Garrone. Gianluca Vacchi presenta la sua nuova e lussuosissima imbarcazione sui social. Nello sfarzo sono anche le vacanze di Wanda Nara e Mauro Icardi a Dubai. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip.