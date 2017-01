Kyra Kole accende il nuovo anno con un calendario bollente

Un metro e ottanta d'altezza per misure mozzafiato. Kyra Kole sarà una delle protagoniste più bollenti del 2016. Bruno Oliviero l'ha immortalata in lingerie super sexy per un calendario che accenderà le fantasie erotiche di molti. Bionda, bella e intraprendente la modella, attrice e dj ungherese, ex stellina piccante di "Ciao Darwin" promette di non deludere le aspettative...