Kate Moss in reggiseno al balcone... a Venezia il panorama più bello è il suo

Un selfie in lingerie trasparente e hot dal balcone, alcuni scatti in bikini da pantera in riva al mare, qualche chiacchiera e un po' di relax sul lettino. La top model inglese Kate Moss, che continua ad essere una delle più richieste e può vantare una carriera piena di colpi di scena, ha trascorso qualche giorno al Lido di Venezia con il fidanzato Nikolai von Bismarck. Diva e Donna l'ha paparazzata in reggiseno e in costume...

Il suo anno d'oro è stato il 2007, appena due anni dopo che apparvero le foto dei festini a base di coca. La sua carriera sembrava finita per lo scandalo, invece, Kate è riapparsa più ricercata e desiderata che mai. In quell'anno firma un contratto per una linea di abiti con Topshop. Forbes la incorona come seconda modella più pagata e TIME la include nelle 100 persone più influenti al mondo.



Ora il fisico della Moss è più morbido di prima, ma alle trasgressioni non rinuncia ancora. E così eccola ridere a crepapelle sul balcone affacciato sulla laguna in reggiseno trasparente che lascia poco spazio all'immaginazione. Accanto c'è il nuovo fidanzato: stanno insieme da nove mesi ma sono usciti allo scoperto da poco.



Linee più rotonde in bikini leopardato, Kate passeggia sul lungomare prima di salire su un motoscafo per una tintarella in pieno relax.