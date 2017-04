Joe Bastianich, baci e abbracci con la Iena Nadia Toffa

Bastianich si trovava nella città veneta per l'edizione di Vinitaly, la Toffa è di casa. I due hanno tirato tardi in un locale del centro, poi hanno brindato per strada improvvisando come tavolino per i calici di vino un cassonetto della spazzatura e infine si sono diretti verso la casa della Iena abbracciati come due fidanzatini. Joe fino a poco tempo fa era sposato con Deanna Damiano, da cui ha avuto tre figli, ora pare che lei abbia chiesto il divorzio. La Toffa l'ha conosciuta nel 2015 negli studi tv. Il settimanale Chi li ha beccati in versione innamorati proprio nella città di Romeo e Giulietta...