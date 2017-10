Ivan Zaytsev, lo "zar" della pallavolo sarà di nuovo papà

"Con la bambina la nostra squadra sarà perfetta", sottolinea Zaytsev sulle pagine del settimanale, confermando le ormai classiche voci che il papà "Con le femmine si rimbambisce". Intanto la bimba al momento è ancora senza nome: "Ci litighiamo da mesi. Gli unici che piacevano a entrambi erano Andrea e Robin. Ma non mi soddisfano del tutto. Voglio un nome più femminile", puntualizza Ashling, al settimo mese in super forma con un pancino ancora contenuto.



La coppia ha scoperto la lieta novella lo scorso maggio. "Stavamo partecipando a una corsa benefica di 10 chilometri - racconta Ashling - distanza che io di solito reggo bene. Al secondo chilometro mi sono sentita male, senza fiato, mi sono dovuta fermare. "Strano", ho pensato, "Fammi fare un test di gravidanza"...



Per Zaytsev, soprannominato lo "zar" della pallavolo per le sue origini russe, la gioia è doppia e a "Diva e Donna" spiega: "Ashling mi aveva appena comunicato di aver preso l'appuntamento per rifarsi il seno. Da anni cerca di convincermi, ma io sono contrario. Stavolta aveva deciso di mettermi davanti al fatto compiuto. L'unica controindicazione all'intervento è proprio la gravidanza. Figlia in arrivo e intervento saltato! A me lei piace così".



Intanto il pallavolista, che la scorsa estate ha saltato gli Europei con la Nazionale, vivendo un grande periodo di stress e rabbia, è pronto a impegnarsi per una grande stagione a Perugia e sogna Tokyo 2020.