Irina Shayk e Bradley Cooper, baci e tenerezze a Positano per la nuova coppia

11:16 - Baci e tenerezze in acqua, giochi sui ciottoli di una caletta privata di Positano. La luna di miele della neocoppia formata dalla sexy modella 29enne russa Irina Shayk e dal 40enne divo di Hollywood Bradley Cooper si "gira" in Italia. La ex di Cristiano Ronaldo, come mostrano le foto del settimanale "Chi", non nasconde più la passione per la star di "Amercian Sniper".

Dopo la prima foto a New York di qualche mese fa che li ritraeva insieme, ecco che la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ha scelto la Costiera Amalfitana. Cooper ha quindi mollato definitivamente la fidanzata, un'altra modella, e Irina ha dimenticato per sempre Ronaldo, accusato di farla sentire "brutta e insicura". I due sembrano innamoratissimi e si lasciano andare a tenerezze e baci quasi adolescenziali. Adesso i fan aspettano solo l'ufficialità sui social.