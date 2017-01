Ilary Blasi e Francesco Totti pazzi di felicità

Lo abbiamo tanto voluto e cercato... La chiamiamo dolce attesa con sorpresa. Sia io sia Francesco siamo in attesa di sapere se dovremo comprare un fiocco rosa o azzurro” racconta al settimanale Chi Ilary Blasi, che a marzo sarà mamma per la terza volta. "Io e Francesco siamo pazzi di felicità. No a dieta, fatica, rinunce" continua la moglie di Totti.

Voglio godermela al 100 per 100... non bado di certo alla linea” confessa orgogliosa delle sue curve. Ha scelto di godersi ogni momento assecondando voglie e capricci, senza rinunciare a niente. "Io sto bene e ancora per un po' sarò bella gonfia” dice felice.



Si è presa una pausa dalla tv, per un anno non tornerà a lavorare. "Questa nuova gravidanza, in età attempata (ride, ndr), mi fa stare bene. Mi sembra una nuova esperienza, come se fosse la prima volta” continua la Blasi. Gli altri due figli della showgirl e del calciatore della Roma, Cristian e Chanel, sono impazienti: "Quando possiamo vederlo o vederla?”. E Ilary risponde serena: "Sarà una sorpresa".