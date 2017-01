Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, al mare con il pancione

Un copricostume colorato a nascondere un pancione ormai evidente e una sequenza infinita di baci sotto l'ombrellone. In Versilia va in onda la famiglia allargata di Gigi Buffon con la compagna Ilaria D'Amico, che dopo voci e sussurri non riesce più a celare le sue forme morbide. Le immagini di Diva e Donna non lasciano dubbi sulla cicogna in arrivo.

Ilaria e Gigi si baciano in continuazione. Il portiere della Juve gioca sulla spiaggia con i figli Louis Thomas e David Lee, avuti da Alena Seredova, prende sulle spalle il più piccolo, ma ogni occasione è buona per tornare sotto l'ombrellone a baciare la sua Ilaria. Sguardi d'intesa ed emozioni forti per la coppia che al mare si gode la famiglia e si prepara a un figlio in arrivo.



Dopo tante e voci e nessuna conferma, la D'Amico, al mare con il figlio Pietro, avuto da Rocco Attisani, finalmente mostra un pancino evidente. Non si toglie il copricostume ma le curve sono ben riconoscibili.



Pochi giorni fa Buffon e la giornalista avevano traslocato a Milano: andranno a vivere insieme nel cuore della città in un appartamento da sogno di 400 metri quadrati.