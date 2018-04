Il terzo Royal Baby si chiama Louis Arthur Charles

Finalmente l'attesa è finita. I Duchi di Cambridge hanno deciso di chiamare il terzo Royal Baby, nato il 23 aprile : Louis Arthur Charles. Lo annuncia Kensington Palace. Fino a poche ore prima in rete si era scatenato il toto-nome. Secondo i quotidiani inglesi, i nomi più gettonati erano Arthur, Albert, Frederick, James, Philip e Charles . In parte hanno azzeccato.

Il piccolino della casa reale ha tre nomi, come per i fratelli George (George Alexander Louis) e Charlotte (Charlotte Elizabeth Diana), e verrà chiamato come “sua Altezza reale principe Louis di Cambridge”. Louis è anche il terzo nome del primogenito, mentre il quarto di papà William (William Arthur Philip Louis). E poi è evidente l'omaggio al nonno Charles.